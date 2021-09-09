Белик: «Атака сборной Украины во 2-м тайме матча с Чехией – катастрофа»
Сирота: «Доволен, что дебютировал за сборную, но недоволен результатом»
Украина не сумела сохранить победу над Чехией
13:53
Фото: Sport.ua
Защитник сборной Украины Александр Сирота в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о ничьей с Чехией (1:1) в товарищеском матче.
«За сборную дебютировать – мечта любого парня, подростка, ребенка с малых лет.
Доволен, что дебютировал. Недоволен результатом. На последних секундах пропускать всегда обидно».
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