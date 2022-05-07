Сирота: «Думаємо при ситуацію в Україні, але під час тренувань зосереджуємося на матчі зі збірною Шотландії»

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Захисник «Динамо» та збірної України Олександр Сирота розповів, як команда готуватиметься до стикового матчу кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Шотландією:



Весь час думаємо про матч із Шотландією. Але перед тим будуть ще контрольні поєдинки, й у них ми маємо моделювати те, як ми гратимемо із шотландцями. Я перебуваю в хорошій фізичній формі великою мірою завдяки товариським матчам у складі «Динамо», але й тут слід багато працювати.

Збірна Шотландії фізично дуже сильна, її виконавці за гру долають багато кілометрів. Ми розуміємо, що на нас чекає силовий футбол, і повинні до цього готуватися. Звичайно, постійно думаємо про ситуацію в нашій країні, але під час тренування зосереджуємося і спрямовуємо думки на 1 червня.