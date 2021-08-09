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Сирота: «Луческу даже из больницы рассказывает, как нам играть»

Мистер поддерживает связь с командой
Футбол Украинская Премьер-лига
16:30
Сирота: «Луческу даже из больницы рассказывает, как нам играть»
Александр Сирота / фото - ФК Динамо

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота прокомментировал матч с «Зарей» (1:2), где он забил свой дебютный гол в «бело-синей» футболке.

Стандарты снова, как и в матче с «Верес», помогли «Динамо» открыть счет...

«У нас есть много высоких игроков, проходят хорошие подачи – почему не пользоваться этим?»

Начали очень осторожно, но потом скорости выросли и футбол уже был более открытым?

«Повторюсь, с такими соперниками всегда нужно начинать осторожно. У «Зари» очень хорошая команда, мы готовились, смотрели их матчи, поэтому знали, как они будут играть и заслуженно выиграли».

С нападающими «Зари» тебе пришлось изрядно потрудиться - вспомнить того же Кристиана...

«В целом, у луганского клуба все атакующие игроки хорошего уровня - и Шахаб, и Гладкий вышел на замену, и Аллахьяр. Поэтому кого-то выделять не хочется».

Вашей главной задачей было надежно сыграть в обороне. Что произошло в эпизоде с пропущенным мячом?

«Будем смотреть и анализировать эпизод. Я пошел встречать, прошел пас мне между ног, и ребята не успели за нападающим. Неприятный гол, конечно».

Что сказал вам Мистер после игры?

«Он даже из больницы рассказывает нам, как играть, поддерживает, верит в нас. И мы играем ради него».

Если бы реализация была немного лучше, это победа не была бы такой нервной?

«Да, но мы команда, которая всегда играет первым номером, и создаем много моментов. Нужно немного поработать над реализацией».

«Заря» продемонстрировала, что, несмотря на счет, будет биться до последней секунды...

«Да, «Заря» последние несколько лет всегда давала бой как нам, так и «Шахтеру». И доказывала, что вполне может бороться за первые два места, не говоря уже о третьей позиции».

Киевляне одержали уже вторую победу в подряд. В первом матче подопечные Мирчи Луческу разгромили «Верес» со счетом 4:0.

В эту среду, 13 августа «Динамо» сыграет перенесенный матч 1-го тура с «Минаем». Луческу будет отсутствовать и на этой игре своей команды.

 

Источник: ФК Динамо Павел Харченко
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Динамо Киев Александр Сирота Мирча Луческу

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