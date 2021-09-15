Защитник «Бенфики»: «Мы играли в свою игру в течение 90 минут. Но в футболе так бывает»
Сирота: «Мы готовились ко всему, что может предложить нам «Бенфика»
Команды не выявили победителя
10:10
Фото: dynamo.kiev.ua
Защитник «Динамо» Александр Сирота оценил ничью с «Бенфикой» (0:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Не могу сказать, что соперник сегодня чем-то застал нас врасплох. Мы готовились ко всему, что может предложить нам Бенфика».
Мы полностью изучили эту команду, знали, как против нее необходимо действовать. Хорошо сыграли в обороне и не пропустили. Это главное».
«Динамо» идет третьим в таблице ЛЧ.
В параллельном матче «Бавария» разгромила на выезде «Барселону» (3:0).
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