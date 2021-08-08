Сирота прокомментировал дебютный гол за «Динамо»

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Защитник «Динамо» Александр Сирота прокомментировал свой первый гол за киевлян в матче с «Зарей» (1:2):

Такие матчи, как против «Фенербахче» и «Зари» очень сильно нам помогают. На сборах мы играли против тех же «Ниццы» и «Атлетиком». Прибавили в уверенности, контроле мяча и показываем это в каждой игре?

Ситуация с Шапаренко и де Пеной, когда они спорили, кто будет пробивать пенальти? Не знаю, будем разбираться. Это не мы решаем. У нас есть штатные пенальтисты».