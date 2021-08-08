«Динамо» в нервном матче победило «Зарю»
Сирота прокомментировал дебютный гол за «Динамо»
Защитник открыл счет в начале встречи
8 августа 22:30
фото - ФК Динамо
Защитник «Динамо» Александр Сирота прокомментировал свой первый гол за киевлян в матче с «Зарей» (1:2):
«Конечно, приятно, что забил первый мяч. Еще и в таком важном матче против хорошей команды. Мы добыли победу, но немного расстроен, что на последних секундах пропустили. Отсутствие Луческу? Это нас больше мотивирует. Играем за него и за всех.
Такие матчи, как против «Фенербахче» и «Зари» очень сильно нам помогают. На сборах мы играли против тех же «Ниццы» и «Атлетиком». Прибавили в уверенности, контроле мяча и показываем это в каждой игре?
Ситуация с Шапаренко и де Пеной, когда они спорили, кто будет пробивать пенальти? Не знаю, будем разбираться. Это не мы решаем. У нас есть штатные пенальтисты».
«Динамо» в неравном матче смогло одержать победу. Оба клуба ударили по пенальти в ворота друг друга, но забить их не смогли.
Напомним, Мирча Луческу пропустит еще один матч киевлян.