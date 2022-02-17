Защитник «Динамо»: «Я снова получил по больному месту»
Сирота: «В первой половине сезона у меня было много ошибок»
Защитник «Динамо» высказался о подготовке к весне
17 февраля 20:59
Александр Сирота / Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Александр Сирота высказался о последних приготовлениях к весенней части сезона. Его цитирует пресс-служба киевлян.
- Ощущается ли сейчас усталость в конце третьего сбора?
- Не думаем об этом, ведь нам нужно как можно лучше подготовиться к второй части сезона. Уже через пару игр мы должны быть готовыми к важным матчам в чемпионате.
- Во время сборов Мирча Луческу много времени уделил игре в защите. Чувствуешь свой прогресс за это межсезонье?
- Да. В первой части сезона у меня были ошибки. Сейчас я над ними работаю, совершенствуюсь. Надеюсь, в дальнейшем не буду эти ошибки повторять.
В турнирной таблице УПЛ «Динамо» отстает от «Шахтера» на 2 очка.
Комментарии 0