Сирота: «В первой половине сезона у меня было много ошибок»

Александр Сирота / Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Александр Сирота высказался о последних приготовлениях к весенней части сезона. Его цитирует пресс-служба киевлян.

- Не думаем об этом, ведь нам нужно как можно лучше подготовиться к второй части сезона. Уже через пару игр мы должны быть готовыми к важным матчам в чемпионате.

- Во время сборов Мирча Луческу много времени уделил игре в защите. Чувствуешь свой прогресс за это межсезонье?

- Да. В первой части сезона у меня были ошибки. Сейчас я над ними работаю, совершенствуюсь. Надеюсь, в дальнейшем не буду эти ошибки повторять.