«Ингулец» усилился экс-форвардом «Александрии»
Ситало: «Хотел снова поработать с Лавриненко»
Форвард покинул «Александрию»
Фото: ФК Ингулец
Нападающий Артем Ситало объяснил свой переход из «Александрии» в «Ингулец».
«У меня было несколько предложений из стран ближнего зарубежья, но я остановил свой выбор на «Ингульце» из-за появившейся возможности снова поработать с главным тренером петровчан Сергеем Лавриненко, с которым наши пути пересекались в «Звезде». Также хорошо я знаком и с защитниками «Ингульца» Mаксимом Ковалевым и Александром Кучеренко, с которыми вместе выступали за «Звезду».
Своей предыдущей команде – «Александрии» я верой и правдой служил с 2017 года. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить клубное руководство «горожан», болельщиков за то, что верили в меня и поддерживали.
«Ингулец» – это очередной вызов. Знаю, что команда из Петрово собирается активно поработать на трансферном рынке. Однако конкуренция меня не пугает, наоборот, это только будет мотивировать тренироваться еще усерднее. Верю, что в «Ингульце» все у меня получится».
Ситало перешел в «Ингулец» свободным агентом.
Также клуб подписал игрока «Олимпика» Темура Чогадзе.
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