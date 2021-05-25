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Ситало: «Хотел снова поработать с Лавриненко»

Форвард покинул «Александрию»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:30
Ситало: «Хотел снова поработать с Лавриненко»
Фото: ФК Ингулец

Нападающий Артем Ситало объяснил свой переход из «Александрии» в «Ингулец».

«У меня было несколько предложений из стран ближнего зарубежья, но я остановил свой выбор на «Ингульце» из-за появившейся возможности снова поработать с главным тренером петровчан Сергеем Лавриненко, с которым наши пути пересекались в «Звезде». Также хорошо я знаком и с защитниками «Ингульца» Mаксимом Ковалевым и Александром Кучеренко, с которыми вместе выступали за «Звезду».

Своей предыдущей команде – «Александрии» я верой и правдой служил с 2017 года. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить клубное руководство «горожан», болельщиков за то, что верили в меня и поддерживали.

«Ингулец» – это очередной вызов. Знаю, что команда из Петрово собирается активно поработать на трансферном рынке. Однако конкуренция меня не пугает, наоборот, это только будет мотивировать тренироваться еще усерднее. Верю, что в «Ингульце» все у меня получится».

Ситало перешел в «Ингулец» свободным агентом.

Также клуб подписал игрока «Олимпика» Темура Чогадзе.

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Ингулец Александрия

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