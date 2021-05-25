Ситало: «Хотел снова поработать с Лавриненко»

Фото: ФК Ингулец

Нападающий Артем Ситало объяснил свой переход из «Александрии» в «Ингулец».

Своей предыдущей команде – «Александрии» я верой и правдой служил с 2017 года. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить клубное руководство «горожан», болельщиков за то, что верили в меня и поддерживали.

«Ингулец» – это очередной вызов. Знаю, что команда из Петрово собирается активно поработать на трансферном рынке. Однако конкуренция меня не пугает, наоборот, это только будет мотивировать тренироваться еще усерднее. Верю, что в «Ингульце» все у меня получится».