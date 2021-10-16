«Сити» без Зинченко обыграл «Бернли», «Юнайтед» без гола Роналду уступил «Лестеру»

«Горожане» оторвались от конкурента

Фото - Манчестер Сити

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Бернли», а МЮ в гостях уступил «Лестеру».

«Красные дьяволы» сумели открыть счет силами Гринвуда. Но Тилеманс довольно быстро вернул равновесие. В концовке команды устроили настоящую перестрелку. Победителями из нее вышли «лисы».



«Манчестер Сити» не испытал особых проблем с «Бернли».забили в каждом из таймов.

Защитник «горожан» Александр Зинченко матч пропустил. Украинец все 90 минут провел на скамейке запасных.

«Сити» на три очка оторвался от соседей из «Юнайтед» в турнирной таблице. «Лестер» пока в середине табеля о рангах.

АПЛ, 8 тур

«Лестер» – «Манчестер Юнайтед» 4:2

Голы: Тилеманс, 31, Сеюнджю, 78, Варди, 83, Дака, 90+1 – Гринвуд, 19, Рэшфорд 82

«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс (Вестергор, 88), Амарти, Сеюнджю, Кастань, Тилеманс, Мэддисон (Перес, 73), Сумаре, Варди, Ихеаначо (Дака, 77).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Матич (Мактомини, 80), Погба, Бруну Фернандеш, Санчо (Рэшфорд, 65), Роналду, Гринвуд (Лингард, 80).

Предупреждения: Линделеф, Уан-Биссака, Погба

«Манчестер Сити» – «Бернли» 2:0

Голы: Бернарду Силва, 12, де Брюйне, 70

«Манчестер Сити»: Стеффен, Жоау Канселу, Стоунз, Лапорт (Рубен Диаш, 72), Аке, де Брюйне (Фернандиньо, 84), Бернарду Силва (Палмер, 90), Родри, Фоден, Стерлинг, Марез.

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Коллинз, Питерс, Корк (Гудмундссон, 72), Вествуд, Браунхилл, Макнил, Вуд (Родригес, 82), Корне (Барнс, 56).

Предупреждение: Ляпорт