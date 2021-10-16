«Сити» без Зинченко обыграл «Бернли», «Юнайтед» без гола Роналду уступил «Лестеру»
В восьмом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Бернли», а МЮ в гостях уступил «Лестеру».
«Красные дьяволы» сумели открыть счет силами Гринвуда. Но Тилеманс довольно быстро вернул равновесие. В концовке команды устроили настоящую перестрелку. Победителями из нее вышли «лисы».
Защитник «горожан» Александр Зинченко матч пропустил. Украинец все 90 минут провел на скамейке запасных.
«Сити» на три очка оторвался от соседей из «Юнайтед» в турнирной таблице. «Лестер» пока в середине табеля о рангах.
АПЛ, 8 тур
«Лестер» – «Манчестер Юнайтед» 4:2
Голы: Тилеманс, 31, Сеюнджю, 78, Варди, 83, Дака, 90+1 – Гринвуд, 19, Рэшфорд 82
«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс (Вестергор, 88), Амарти, Сеюнджю, Кастань, Тилеманс, Мэддисон (Перес, 73), Сумаре, Варди, Ихеаначо (Дака, 77).
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Матич (Мактомини, 80), Погба, Бруну Фернандеш, Санчо (Рэшфорд, 65), Роналду, Гринвуд (Лингард, 80).
Предупреждения: Линделеф, Уан-Биссака, Погба
«Манчестер Сити» – «Бернли» 2:0
Голы: Бернарду Силва, 12, де Брюйне, 70
«Манчестер Сити»: Стеффен, Жоау Канселу, Стоунз, Лапорт (Рубен Диаш, 72), Аке, де Брюйне (Фернандиньо, 84), Бернарду Силва (Палмер, 90), Родри, Фоден, Стерлинг, Марез.
«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Коллинз, Питерс, Корк (Гудмундссон, 72), Вествуд, Браунхилл, Макнил, Вуд (Родригес, 82), Корне (Барнс, 56).
Предупреждение: Ляпорт
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