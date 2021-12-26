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«Сити» с Зинченко перестрелял «Лестер», «Вест Хэм» с Ярмоленко уступил «Саутгемптону»

«Горожане» укрепили лидерство, «молотобойцы» отстали от топ-4
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:50
«Сити» с Зинченко перестрелял «Лестер», «Вест Хэм» с Ярмоленко уступил «Саутгемптону»
Фото - Манчестер Сити

В 19-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл «Лестер», «Вест Хэм» уступил «Саутгемптону».

Уже к 25-й минуте «горожане» забили четыре мяча. После перерыва «лисы» ответили трижды. Однако Ляпорт и Стерлинг вернули своей команде уверенное преимущество.

«Вест Хэм» дважды отыгрывался в матче с «Саутгемптоном». Правда, на гол Беднарека у подопечных Дэвида Мойеса ответа не нашлось.

Защитник «горожан» Александр Зинченко провел весь матч. Вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко вышел на замену на 81-й минуте.

«Манчестер Сити» оторвался от «Ливерпуля» в турнирной таблице на шесть очков, но «красные» свой матч тура проведут позже. «Вест Хэм» отстал от «Тоттенхэма» на одно очко, проведя на два поединка больше.

АПЛ, 19 тур

«Манчестер Сити» – «Лестер» 6:3

Голы: де Брюйне, 5, Марез, 14 (пен.), Гюндоган, 21, Стерлинг, 25 (пен.), 87, Ляпорт, 69 – Мэддисон, 55, Лукман, 59, Ихеаначо, 65

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Ляпорт, Рубен Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 71), Бернарду Силва, Стерлинг, Марез.

«Лестер»: Шмейхель, Вестергор, Амарти, Томас, Тилеманс (Чоудури, 71), Мэддисон, Дьюзбери-Холл, Олбрайтон, Перес (Кастань, 46), Ихеаначо, Лукман.

Предупреждения: Фернандиньо – Вестергор, Мэддисон

«Вест Хэм» – «Саутгемптон» 2:3

Голы: Антонио, 49, Бенрахма, 64 – Эльюнусси, 8, Уорд-Проуз, 61 (пен.), Беднарек, 70

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку, Влашич (Антонио, 46), Соучек, Райс, Форнальс (Лансини, 46), Бенрахма (Ярмоленко, 81), Боуэн.

«Саутгемптон»: Форстер, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Редмонд, Ромеу (Диалло, 90), Эльюнусси, Уорд-Проуз, Броя (Адамс, 81), Уолкотт (Армстронг, 89).

Предупреждения: Райс, Боуэн – Доусон, Броя, Беднарек, Уокер-Питерс
Сергей Стаднюк
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Теги

Манчестер Сити Александр Зинченко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Саутгемптон Лестер Сити

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