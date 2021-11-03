Экс-игрок «Реала»: «Если «Шахтер» сыграет вничью, то должен быть очень довольным»
Ситуация с контрактом легионера «Шахтера» пока не решена
Де Дзерби рассказал о положении бразильца в клубе
17:59
Дентиньо / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил вероятность участия полузащитника Дентиньо в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Также специалист рассказал о ситуации с истекающим контрактом бразильца.
Дентиньо прилетел из Киева сюда, возможно, и будет играть, но я пока не определил стартовый состав. Буду принимать решение. Может быть, он сыграет с первых минут, может быть, на замене.
Теперь по поводу контракта. Траоре получил тяжелую травму и выбыл надолго, что создало нам сложности. Однако ситуация с тем, продлевать Дентиньо контракт или нет, еще не решена.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить сегодня, 3 ноября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Реал» – «Шахтер». Начало – в 19:45.
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