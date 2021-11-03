Ситуация с контрактом легионера «Шахтера» пока не решена

Де Дзерби рассказал о положении бразильца в клубе

Дентиньо / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил вероятность участия полузащитника Дентиньо в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Также специалист рассказал о ситуации с истекающим контрактом бразильца.

Дентиньо прилетел из Киева сюда, возможно, и будет играть, но я пока не определил стартовый состав. Буду принимать решение. Может быть, он сыграет с первых минут, может быть, на замене. Теперь по поводу контракта. Траоре получил тяжелую травму и выбыл надолго, что создало нам сложности. Однако ситуация с тем, продлевать Дентиньо контракт или нет, еще не решена.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить сегодня, 3 ноября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Реал» – «Шахтер». Начало – в 19:45.