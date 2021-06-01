До Евро-2020 «Динамо» не будет продавать ни Забарного, ни кого-то еще
«Сивасспор» заинтересован в вингере «Динамо»
Жерсон может сменить клуб?
Фото: пресс-служба Динамо
Вингер киевского «Динамо» Жерсон Родригеш интересен «Сивасспору», сообщает издание Fotospor.
По информации источника, турецкий клуб ищет замену для Ларри Кайоде, который по окончанию аренды вернется в «Шахтер».
Известно, что «Сивасспор» уже вступил в переговоры с «Динамо» по трансферу 25-летнего вингера.
Ранее сообщалось, что Жерсоном интересуются клубы из топ-чемпионатов.
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