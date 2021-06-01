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«Сивасспор» заинтересован в вингере «Динамо»

Жерсон может сменить клуб?
Футбол Украинская Премьер-лига
10:20
«Сивасспор» заинтересован в вингере «Динамо»
Фото: пресс-служба Динамо

Вингер киевского «Динамо» Жерсон Родригеш интересен «Сивасспору», сообщает издание Fotospor.

По информации источника, турецкий клуб ищет замену для Ларри Кайоде, который по окончанию аренды вернется в «Шахтер».

Известно, что «Сивасспор» уже вступил в переговоры с «Динамо» по трансферу 25-летнего вингера.

Ранее сообщалось, что Жерсоном интересуются клубы из топ-чемпионатов.

Петр Приходько
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Теги

Жерсон Родригеш Динамо Киев Сивасспор

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