Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Скандал и слезы в прямом эфире. Как Бузова и Губерниев поддержали сборную Россию перед матчем с Финляндией

Российская звезда устроила скандал с известным комментатором
Футбол ЕВРО-2020
15:22
Скандал и слезы в прямом эфире. Как Бузова и Губерниев поддержали сборную Россию перед матчем с Финляндией
Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев
Российская теледива Ольга Бузова посетила студию «Матч ТВ», чтобы поддержать свою сборную перед матчем с Финляндией. Однако, что-то пошло не по плану и вместо беседы на футбольную тематику, певица поскандалила с известным комментатором Дмитрием Губерниевым и даже расплакалась.

Полное видео конфликта, который уже разобрали на цитаты, вы можете посмотреть здесь:


 А кого вы поддерживаете в этой ситуации: Ольгу Бузову или Дмитрия Губерниева?
Источник: XSPORT.ua
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дмитрий Губерниев сборная России (футбол) девушки в спорте

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Надо дальше работать, если мы не хотим опозориться на Олимпиаде». Россия реагирует на поражение сборной
«Надо дальше работать, если мы не хотим опозориться на Олимпиаде». Россия реагирует на поражение сборной
Хоккей Чемпионат мира
3 июня 23:44

Новости: Футбол

Экс-футболист сборной Украины: «Чувствуется, что Ярмоленко страшно соскучился по футболу»
Экс-футболист сборной Украины: «Чувствуется, что Ярмоленко страшно соскучился по футболу»
Евро-2020
17:57
Павар – о Канте: «Надеюсь, он выиграет Золотой мяч. У него шесть легких»
Павар – о Канте: «Надеюсь, он выиграет Золотой мяч. У него шесть легких»
ЕВРО-2020
17:50
Погба: «Хочу забивать по 15 мячей за сезон»
Погба: «Хочу забивать по 15 мячей за сезон»
ЕВРО-2020
17:35
Из одной диктатуры в другую. Украинский полузащитник сменил российский клуб на белорусский
Из одной диктатуры в другую. Украинский полузащитник сменил российский клуб на белорусский
ЕВРО-2020
17:18
«Заря» подписала полузащитника «Динамо» – источник
«Заря» подписала полузащитника «Динамо» – источник
Украинская Премьер-лига
16:59
Мбаппе нацелен на вечный рекорд Платини. Но перед Евро поругался с Жиру, да так, что его сравнивают с Неймаром
Превью
Мбаппе нацелен на вечный рекорд Платини. Но перед Евро поругался с Жиру, да так, что его сравнивают с Неймаром
Евро-2020
16:51
Опубликован календарь УПЛ на новый сезон. «Динамо» и «Шахтер» впервые сыграют между собой в октябре
Опубликован календарь УПЛ на новый сезон. «Динамо» и «Шахтер» впервые сыграют между собой в октябре
Украинская Премьер-лига
16:50
«Верес» получил аттестат УПЛ
«Верес» получил аттестат УПЛ
Украинская Премьер-лига
16:43
Защитник сборной Португалии: «Важно, чтобы никаких «я» не было на поле, только «мы»
Защитник сборной Португалии: «Важно, чтобы никаких «я» не было на поле, только «мы»
ЕВРО-2020
16:40
Все новости

Популярные новости

Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 21:53
5
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
История Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 14:29
3
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11 июня 11:24
2
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00