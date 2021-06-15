Губерниев – о статье Dagbladet по поводу провала России на ЧМ-2021: «Совершенно мудацкая газетенка»
Скандал и слезы в прямом эфире. Как Бузова и Губерниев поддержали сборную Россию перед матчем с Финляндией
Российская звезда устроила скандал с известным комментатором
Ольга Бузова и Дмитрий ГуберниевРоссийская теледива Ольга Бузова посетила студию «Матч ТВ», чтобы поддержать свою сборную перед матчем с Финляндией. Однако, что-то пошло не по плану и вместо беседы на футбольную тематику, певица поскандалила с известным комментатором Дмитрием Губерниевым и даже расплакалась.
Полное видео конфликта, который уже разобрали на цитаты, вы можете посмотреть здесь:
А кого вы поддерживаете в этой ситуации: Ольгу Бузову или Дмитрия Губерниева?