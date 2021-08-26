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Скандал в Манчестере. «Сити» отстранил Менди из-за обвинений в изнасиловании

Француз не будет тренироваться вместе с командой до завершения расследования

Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:24
Скандал в Манчестере. «Сити» отстранил Менди из-за обвинений в изнасиловании
Бенжамена Менди / Фото - news.sky.com
«Манчестер Сити» отстранил левого защитника Бенжамена Менди. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

27-летний французу не будет тренироваться вместе с командой до завершения полицейского расследования. Другие комментарии клуб пока давать не собирается.

Сообщается, полиция Чешира предъявила 27-летнему игроку обвинения по четырем пунктам изнасилования и одному – обвинения в сексуальном насилии в отношении трех заявителей в возрасте старше 16 лет в период с октября 2020 года по август 2021 года.

Ранее сообщалось, что Менди может пополнить состав «Интера».
Владимир Кириченко
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Бенжамен Менди Манчестер Сити скандалы

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