Источник: «Манчестер Сити» заключил сделку по переходу Роналду
Скандал в Манчестере. «Сити» отстранил Менди из-за обвинений в изнасиловании
Француз не будет тренироваться вместе с командой до завершения расследования
19:24
Бенжамена Менди / Фото - news.sky.com«Манчестер Сити» отстранил левого защитника Бенжамена Менди. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
27-летний французу не будет тренироваться вместе с командой до завершения полицейского расследования. Другие комментарии клуб пока давать не собирается.
Сообщается, полиция Чешира предъявила 27-летнему игроку обвинения по четырем пунктам изнасилования и одному – обвинения в сексуальном насилии в отношении трех заявителей в возрасте старше 16 лет в период с октября 2020 года по август 2021 года.
Ранее сообщалось, что Менди может пополнить состав «Интера».
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