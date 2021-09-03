Алиев мог возобновить карьеру во Второй лиге

В 36 лет игрок собирался поиграть в низших дивизионах

Александр Алиев / фото - Футбол 1/2/3

Директор «Полесья» Владимир Загурский рассказал, что экс-игрок сборной Украины Александр Алиев мог вернуться с футбольной пенсии и играть за житомирский клуб во Второй лиге:

«Я в то время не работал в клубе, но я знаю эту историю. Насколько я знаю, с Алиевым велись предметные переговоры бывшим главой администрации, который занимался клубом. Этот трансфер, насколько я знаю, был абсолютно реальным. Почему он не свершился – мне неизвестно. Это было абсолютно реально, на уровне второй лиги. Насколько я знаю, Алиев свое согласие давал».

Скандальный футболист повесил бутсы на гвоздь в 2016 году. В 2018 году он даже успел потренировать любительский клуб «Хмельницкий», но надолго там не задержался.

Но в текущей физической форме игрок вряд ли смог бы полноценно выступать во Второй лиге, ведь после окончания карьеры Алиев обзавелся внушительным животом.

Ранее игрок выпустил скандальный клип, в котором раскритиковал УАФ и комитет арбитров.