Алиев и Милевский в 2010: «Кто такое Коваль? Да пошел он на**й»
Алиев мог возобновить карьеру во Второй лиге
В 36 лет игрок собирался поиграть в низших дивизионах
3 сентября 13:55
Александр Алиев / фото - Футбол 1/2/3
Директор «Полесья» Владимир Загурский рассказал, что экс-игрок сборной Украины Александр Алиев мог вернуться с футбольной пенсии и играть за житомирский клуб во Второй лиге:
«Я в то время не работал в клубе, но я знаю эту историю. Насколько я знаю, с Алиевым велись предметные переговоры бывшим главой администрации, который занимался клубом. Этот трансфер, насколько я знаю, был абсолютно реальным. Почему он не свершился – мне неизвестно.
Это было абсолютно реально, на уровне второй лиги. Насколько я знаю, Алиев свое согласие давал».
Скандальный футболист повесил бутсы на гвоздь в 2016 году. В 2018 году он даже успел потренировать любительский клуб «Хмельницкий», но надолго там не задержался.
Но в текущей физической форме игрок вряд ли смог бы полноценно выступать во Второй лиге, ведь после окончания карьеры Алиев обзавелся внушительным животом.
Ранее игрок выпустил скандальный клип, в котором раскритиковал УАФ и комитет арбитров.