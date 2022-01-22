Клуб АПЛ заинтересован в возвращении скандального Балотелли на Туманный Альбион
Скандальный Балотелли вернется в сборную Италии
Авторитетный источник подтвердил это
16:59
Марио Балотелли / Фото: Getty Images
Нападающий турецкого «Адана Демирсор» Марио Балотелли вернется в сборную Италии, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини решил вызвать игрока на январский сбор.
Вскоре об этом будет объявлено официально.
В нынешнем сезоне Балотелли в 20-ти матчах забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи.
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