Скандальный Балотелли заявил о желании вернуться в сборную Италии

Игрока уже три года не вызывает в состав «Адзурры»

Марио Балотелли / фото - Eurosport

Нападающий турецкого «Демирспора» Марио Балотелли заявил в интервью OCW, что не прочь вновь надеть футболку сборной Италии:

«Я чувствую себя хорошо, я в форме. После последних двух с половиной лет чувствую, что готов вернуться в сборную. Это мечта. Я бы сейчас пешком пошел из Турции, если бы знал, что в марте буду в заявке сборной».

Балотелли запомнился европейскому болельщику многими скандальными выходками: бросал дротики в игроков молодежной команды «Манчестер Сити», матерился в прямом эфире и даже поджигал собственный дом.

Опального форварда уже несколько лет не вызывают в главную итальянскую команду. Но нынешний тренер «Скуадры» Роберто Манчини хорошо знаком с футболистом. Несмотря на то, что когда-то они с игроком даже дрались на тренировке, наставник все равно заявлял, что готов принять футболиста в команде.

Итальянцы не смогли заработать прямую путевку на катарский мундиаль и будут играть в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира 2022. Они даже могут стать соперниками сборной Украины.