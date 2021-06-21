Скандальный форвард оказался ненужен «Металлисту»

Сикорский не повысится в классе и продолжит выступать во Второй лиге

Игорь Сикорский / Фото - ФК Агробизнес

Нападающий Игорь Сикорский станет игроком «Перемоги» из Второй лиги. Это будет уже пятый клуб для игрока за последние полтора года.

Последней командой 32-летнего футболиста был харьковский «Металл». За харьковчан форвард в прошедшем сезоне провел всего 6 матчей, забив один мяч.

Сикорский не может надолго закрепиться в одной команде после скандала с отчислением из «Агробизнеса». Нападающий был отстранен за публикацию фото из России. Далее форвард выступал за «Черноморец» и «Волынь».

Напомним, уже бывший клуб игрока, «Металл», переименован в «Металлист».