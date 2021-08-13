Скандальный Матузалем назвал причину ухода из «Шахтера» в «Сарагосу»

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Бывший игрок «Шахтера» Франселино Матузалем в интервью Tuttomercatoweb назвал причину скандального ухода из украинской команды в «Сарагосу».

Думал, что смогу сыграть в Лиге чемпионов, но это было безумие. Там было ужасно холодно, но в итоге я отлично провел время. Луческу сделал меня лучше, заставив играть на более атакующей позиции.

Отъезд в «Сарагосу» – это единственный шаг, который нужно забыть в моей карьере. Я переехал, надеясь, что меня вызовут в национальную команду. Все шло очень плохо, я получил травму, а «Сарагоса» вылетела в низшую лигу.

Лучшие мои годы были в «Лацио», «Дженоа» и «Шахтере».