Бывший агент: «Динамо» хотело заменить Шевченко на Муту»
Скандальный Муту возглавил клуб в Румынии
Это его третья команда в тренерской карьере
Фото: sport.ro
Бывший форвард Адриан Муту возглавил румынский клуб «Университатю».
Команда по итогам минувшего сезона вышла в элиту чемпионата Румынии. Муту подписал двухлетний контракт, сообщает сайт клуба.
Это его третья команда в тренерской карьере. Ранее он тренировал «Волунтари» и молодежную сборную Румынии.
Муту в период игровой карьеры мог оказаться в «Динамо».
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