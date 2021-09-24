Тренер «Альянса» рассказал о призовых за победу над «Минаем» в Кубке Украины
Скандальный президент «Альянса» поделился ожиданиями от 1/8 финала Кубка Украины
Демченко намеревался распустить команду, выбившую из турнира представителя УПЛ
Сергей Демченко / Фото - ФК Альянс
Президент «Альянса» Сергей Демченко поделился мыслями после жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины. На данной стадии команда из Липовой долины встретится со «Львовом».
Жеребьевка есть жеребьевка. Надо играть со всеми, какая разница против какой команды.
Не было предпочтений, с кем больше хотели сыграть?
Нет, не было.
Кто фаворит?
Я думаю, что «Львов». Они же из УПЛ.
Но вы играете дома.
Это да, родные стены. Это же футбол. Вчерашний наш кубковый матч с «Минаем» (3:2) показал, что трудно что-то прогнозировать.
Напомним, Демченко намеревался покинуть «Альянс», расформировав команду, но остался на своем посту.
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