«Арсенал» презентовал новую форму на сезон 2021/22
Скатился. Давид Луис будет выступать в чемпионате Турции
«Адана» подписала еще одного топ-игрока
20:48
Давид Луиз / фото - Getty Images
Бывший защитник сборной Бразилии, «Арсенала», «Челси» и «Арсенала» Давид Луис продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Портал Fanatik.com.tr сообщил, что новичок турецкой Суперлиги «Адама Демирспор» подпишет 2-летний контракт с 34-летним бразильцем.
Ранее клуб подписал 3-летнее соглашение с экс-форвард «Милана» и сборной Италии Марио Балотелли.
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