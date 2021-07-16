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Скатился. Давид Луис будет выступать в чемпионате Турции

«Адана» подписала еще одного топ-игрока
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:48
Скатился. Давид Луис будет выступать в чемпионате Турции
Давид Луиз / фото - Getty Images

Бывший защитник сборной Бразилии, «Арсенала», «Челси» и «Арсенала» Давид Луис продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Портал Fanatik.com.tr сообщил, что новичок турецкой Суперлиги «Адама Демирспор» подпишет 2-летний контракт с 34-летним бразильцем.

Ранее клуб подписал 3-летнее соглашение с экс-форвард «Милана» и сборной Италии Марио Балотелли.

Антон Кривенко
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Теги

Давид Луис Арсенал Лондон

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