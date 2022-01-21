Легионер «Динамо» назвал причину своей аренды в Нидерланды
Скаут «Днепра-1» назвал единственную проблемную позицию «Динамо»
В защите и полузащите у киевлян Полунин слабых мест не видит
Андрей Полунин / Фото: Днепр-1
Скаут «Днепра-1» Андрей Полунин рассказал, какая позиция «Динамо» требует усиления:
У Динамо есть проблемы в нападении, которые надо решать. Хорошего нападающего у них нет. Беседин травмирован. Супряга психологически не готов взять на себя функции основного форварда. Вербич, Буяльский ‒ не нападающие. Гармаш ‒ тем более. Но он вынужден играть впереди, правда, и забивает больше всех.
Поэтому у Динамо остро стоит проблема хорошего форварда. Что касается защиты и средней линии, то у них эти звенья прилично укомплектованы.
Киевляне в зимнее трансферное окно могут потерять двух форвардов.
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