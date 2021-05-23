Скаут французского клуба следил за Яремчуком во время матча с «Мехеленом»

Форвард сборной Украины может перебраться в Лигу 1

Роман Яремчук / Фото - Getty Images

«Гент» в шестом туре плей-офф за еврокубки чемпионата Бельгии переиграл «Мехелен» (2:1). В этом матче за нападающим «буйволов» Романом Яремчуком следил скаут «Ниццы», сообщает Voetbalnieuws.be.

По информации источника, это может быть последняя игра форварда за бельгийский клуб. Игрок не смог провести ее до конца из-за травмы.

«Гент» не готов отпускать украинца задешево. Клуб установил на него ценник в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Яремчук провел 42 матча. В них ему удалось отличиться 23 забитыми мячами и 8 результативными передачами.