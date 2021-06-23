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Скаут: «Мальдини готов рискнуть с приобретением Яремчука в «Милан»

Для трансфера украинца в Италию должны сложиться несколько факторов
Футбол Украинские легионеры
19:13
Скаут: «Мальдини готов рискнуть с приобретением Яремчука в «Милан»
Роман Яремчук / Фото - ФК Гент

Скаут Серии А Алекс Великих оценил вероятность трансфера украинского нападающего Романа Яремчука в «Милан».

Яремчук, безусловно, имеет интерес к себе со стороны итальянских клубов. «Милан» не исключение. Вопрос – сколько реально готов заплатить «Милан» сейчас?

Считаю, что приобретение полузащитника на замену Хакану Чалханоглу, который ушел в «Интер», станет главной тратой клуба этим летом, а вопрос форварда, возможно, решится после пары продаж. Думаю, Мальдини готов рискнуть приобрести украинца, но «Гент» должен пойти на уступки по сумме трансфера.

Ранее сообщалось, что «Гент» откажет «Милану» в аренде Яремчука.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Роман Яремчук Милан Паоло Мальдини

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