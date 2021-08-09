Коваленко провел первую тренировку со «Специей»
Скаут: «Момент перехода Коваленко в «Аталанту» считаю не совсем правильным»
Алекс Великих – о перспективах игрока в «Специи»
17:15
Фото: Spezia
Скаут Алекс Великих считает, что аренда в «Специю» должна помочь полузащитнику Виктору Коваленко адаптироваться в Серии А.
«С учетом требований и тактических схем, физической нагрузки и особенно того периода, когда футболист присоединился к «Аталанте», то у него было немного шансов сразу же заиграть у такого требовательного специалиста как Гасперини. Считаю, что именно момент перехода игрока в «Аталанту» был выбран не совсем правильным — итальянская команда была в полном соревновательном режиме, продолжала бороться за три трофея сезона, а Виктор пришел в зимнюю паузу чемпионата Украины, в конце трансферного окна после периода сборов, и его кондиции существенно отличались от тех, которые имела «Аталанта» на тот момент.
Сейчас «Аталанта» немного меняется, уходят ряд игроков — Сапата, Иличич, Ромеро, возможно, и кто-то другой, а Виктору нужна постоянная игровая практика. Возможно, такой клуб как «Специя», который не играет в еврокубках, даст возможность получать место в основе и завершить период адаптации в Серии А для игрока, в котором нуждается и сборная Украины. Считаю, что переход в «Специю», а точнее даже то, что игрок остается в Серии А и будет иметь постоянную практику в европейском топ чемпионат - это хорошее решение для всех».
Он арендован «Специей» на один сезон. У клуба есть право выкупа украинца.
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