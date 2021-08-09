Скаут: «Момент перехода Коваленко в «Аталанту» считаю не совсем правильным»

Фото: Spezia

Скаут Алекс Великих считает, что аренда в «Специю» должна помочь полузащитнику Виктору Коваленко адаптироваться в Серии А.

Сейчас «Аталанта» немного меняется, уходят ряд игроков — Сапата, Иличич, Ромеро, возможно, и кто-то другой, а Виктору нужна постоянная игровая практика. Возможно, такой клуб как «Специя», который не играет в еврокубках, даст возможность получать место в основе и завершить период адаптации в Серии А для игрока, в котором нуждается и сборная Украины. Считаю, что переход в «Специю», а точнее даже то, что игрок остается в Серии А и будет иметь постоянную практику в европейском топ чемпионат - это хорошее решение для всех».