Скаут назвал главную преграду трансферу Довбыка за рубеж

Алекс Великих / Фото - Footboom

Известный скаут Алекс Великих рассказал, что может помешать трансферу нападающего «Днепра-1» Артема Довбыка в зарубежных клуб.

Определенную сложность приобретения игрока вызывают его контрактные условия, где 50% прав от перепродажи получит предыдущий клуб Артема – «Мидтьюлланд», а нынешнему достанутся лишь остальные 50%. Соответственно, если смотреть на трансферную сумму в районе 10 миллионов евро, то реально «Днепру-1» достанется лишь 5 миллионов.

Это, на мой взгляд, значительно меньше стоимости Довбыка, которую диктует сложившаяся конъюнктура рынка. Отсутствие паспорта ЕС несколько тормозит получение предложения от итальянских клубов, но в целом их интерес продолжает иметь место на футбольном трансферном рынке.