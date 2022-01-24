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Скаут назвал главную преграду трансферу Довбыка за рубеж

Причина в нынешнем контракте нападающего с «Днепром-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:02
Скаут назвал главную преграду трансферу Довбыка за рубеж
Алекс Великих / Фото - Footboom

Известный скаут Алекс Великих рассказал, что может помешать трансферу нападающего «Днепра-1» Артема Довбыка в зарубежных клуб.

Довбык – это футболист, который, безусловно, вызывает повышенный интерес клубов топ-чемпионатов Европы. Они всегда охотятся за талантливыми игроками из восточной Европы и других стран. Особенно интересно многим получить забивного центрального нападающего, да еще и с такими антропометрическими данными. Данные Артема наиболее подходят к чемпионатам Италии, Германии, Англии.

Определенную сложность приобретения игрока вызывают его контрактные условия, где 50% прав от перепродажи получит предыдущий клуб Артема – «Мидтьюлланд», а нынешнему достанутся лишь остальные 50%. Соответственно, если смотреть на трансферную сумму в районе 10 миллионов евро, то реально «Днепру-1» достанется лишь 5 миллионов.

Это, на мой взгляд, значительно меньше стоимости Довбыка, которую диктует сложившаяся конъюнктура рынка. Отсутствие паспорта ЕС несколько тормозит получение предложения от итальянских клубов, но в целом их интерес продолжает иметь место на футбольном трансферном рынке.

Также великих назвал чемпионаты, клубы которых проявляют к Довбыку интерес.

Источник: Footboom Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык Алекс Великих СК Днепр-1 Мидтьюлланд

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