Скаут Серии А: «Дебют Шевченко можно оценить как пробу пера молодого талантливого автора»

Андрей Шевченко / Фото: Дженоа

Скаут Серии А Алекс Великих высказался о дебютном матче Андрея Шевченко у руля «Дженоа», в котором его подопечные уступили «Роме» (0:2).



Безусловно, даже зная о проблемах римлян в последнее время нельзя было полагать, что это слабый соперник и возможно Шевченко пришлось идти где-то на компромисс с самим собой – отойти от идей игры в контроль мяча и схемы 4-3-3 в пользу задачи зацепиться за так нужные «Дженоа» турнирные очки и не проиграть. Потому и была выбрана тактика игры от обороны по схеме 3-5-2.

«Рома» же выставила агрессивный квартет атакующих игроков и играла на победу. До 83-й минуты тактика Шевченко в этом матче давала результат, но тут в футбол вмешался чистый случай, а именно за такие моменты мы и любим эту игру. В игру вошел 18-летний парень из Ганы и сделал результат, а его второй гол в ворота «Дженоа» многим напомнил голы самого Шевченко в Серии А.

В целом, еще раз скажу, что дебют Шевченко можно оценить как пробу пера молодого талантливого автора, который показал способность трезвой оценки ситуации, когда для достижения успеха тренер готов жертвовать некоторыми своими идеями».