Скаут Серии А: «Коваленко в «Специи» может получить шанс вернуться в «Аталанту»

Эксперт отметил высокую вероятность того, что украинец станет игроком основы итальянского клуба

Виктор Коваленко / Фото - Специя

Скаут Серии А Алекс Великих оценил перспективы Виктора Коваленко в «Специи». Уже сегодня, 13 августа, полузащитник может дебютировать за клуб. Команда, в которой украинец будет выступать на правах аренды из «Аталанты», сыграет с «Порденоне» в Кубке Италии.

Считаю, что в «Специи» у Коваленко будут большие шансы стать игроком основы, укрепиться психологически, стать увереннее в новом чемпионате и адаптироваться к жизни в Италии, выучить язык и стать важным футболистом, который, безусловно, может получить шанс вернуться в «Аталанту», а может и перейти в другой сильный клуб. Нужно верить в украинских игроков и поддерживать их в новых реалиях, ведь от того насколько быстро они смогут адаптироваться и играть в топ-чемпионатах, настолько быстро они смогут реально помочь сборной Украины и ее новому тренеру пройти квалификацию на ЧМ-2022. Возраст Коваленко идеален и для нового цикла – выхода на Евро в Германии.

Ранее полузащитник Руслан Малиновский впервые сыграл за «Аталанту» после операции.