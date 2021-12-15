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Скаут Серии А: «Малиновский стал брендом украинского футбола в Италии»

Хавбек является одним из лучших игроков чемпионата
Футбол Украинские легионеры
15 декабря 08:21
Скаут Серии А: «Малиновский стал брендом украинского футбола в Италии»
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Скаут Серии А Алекс Великих рассказал о важной роли украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского в итальянском футболе:

«Руслан Малиновский стал брендом украинского футбола в Италии, заполнив ту нишу, которая осталась после окончания игровой карьеры Шевченко. Успехи Малиновского, прошедшего долгую дорогу на пути к успеху, показывают, что труд, характер и готовность к новым вызовам важны не менее, чем техника и тактика. В «Аталанту» Руслан приходил полузащитником, но эволюционировал в игрока нападения, став одним из лучших футболистов Европы в этом амплуа

В сборной Украины его используют все еще на другой позиции, чем в клубе, а от того его отдача несколько менее сильна, чем в клубе. Конфликт, возникший у игрока с Петраковым в сборной, удалось потушить, и это здорово, ведь задача, стоящая по квалификации на Чемпионат Мира, должна быть решена силой всех своих лучших игроков.

Считаю, что для Руслана Малиновского наступает период, когда он может рассматривать и выбирать лучшее предложение из топ-клубов Италии и Европы. Уровень игры, возраст, опыт, приобретенный в «Аталанте», делает игрока объектом желания клубов Англии, Испании и Италии.

На мой взгляд, Серия А – это идеальный для Руслана чемпионат, и он может подумать о продолжении карьеры именно в этом чемпионате. «Милан», «Ювентус» – это те клубы, которым, на мой взгляд, может быть интересен украинский футболист».

В текущем сезоне Малиновский провел 20 матчей в составе «богини», забив пять мячей и оформив один ассист.

Авторитетный портал Transfermakrt оценивает украинца в 30 миллионов евро.

Напомним, в Италии считают, что Малиновский вытеснил российского футболиста из «Аталанты».

Источник: FootBoom Павел Харченко
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Руслан Малиновский Аталанта

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