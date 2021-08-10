Скаут Серии А поделился мнением о переходе Коваленко в «Специю»

Виктор Коваленко / Фото: instagram.com/acspezia

Скаут Серии А Алекс Великих поделился своим мнением о перспективах Виктора Коваленко в «Специи».



Не забываем, что «Специи» находится в сложном положении из-за введенного с января 2022 года трансферного бана. Новый собственник клуба из США подал протест на это решения, но пока что спортивной дирекции приходится работать с учетом данной проблемы».

Коваленко перешел в команду из Бергамо зимой нынешнего года из «Шахтера» за 700 тысяч евро. Из-за ряда причин, в том числе и травм, украинцу не удалось пробиться в основу «Аталанты». Он сыграл за нее только один матч, проведя на поле всего-то четыре минуты.