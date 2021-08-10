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Скаут Серии А поделился мнением о переходе Коваленко в «Специю»

Хавбек «Аталанты» в новой команде проведет год в аренде
Футбол Серия А (Италия)
10:54
Скаут Серии А поделился мнением о переходе Коваленко в «Специю»
Виктор Коваленко / Фото: instagram.com/acspezia

Скаут Серии А Алекс Великих поделился своим мнением о перспективах Виктора Коваленко в «Специи».

Говорить о том, что Коваленко подходит или не подходит под стиль «Специи», пока что рано, ведь команда только с лета работает под руководством нового тренера, сменился и тренерский штаб, и состав игроков пока еще полностью не определился. «Специя» – это команда, которая сама по себе некая стройка, а Коваленко в ней один из ее кирпичиков. Станет ли украинский футболист в ней краеугольным камнем, фундаментом успеха – зависит от множества факторов, и здоровье не из последнего.

Не забываем, что «Специи» находится в сложном положении из-за введенного с января 2022 года трансферного бана. Новый собственник клуба из США подал протест на это решения, но пока что спортивной дирекции приходится работать с учетом данной проблемы».

Коваленко перешел в команду из Бергамо зимой нынешнего года из «Шахтера» за 700 тысяч евро. Из-за ряда причин, в том числе и травм, украинцу не удалось пробиться в основу «Аталанты». Он сыграл за нее только один матч, проведя на поле всего-то четыре минуты.

Напомним, что Руслан Малиновский вернулся в общую группу «Аталанты».

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
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Виктор Коваленко Специя

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