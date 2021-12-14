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Скаут Серии А: «Шевченко шел в «Дженоа» как спаситель, но его «медовый месяц» окончен»

Украинец пока не приблизился к выполнению задачи сохранения клуба в высшем дивизионе
Футбол Серия А (Италия)
14 декабря 13:53
Скаут Серии А: «Шевченко шел в «Дженоа» как спаситель, но его «медовый месяц» окончен»
Андрей Шевченко / фото - FootBoom

Скаут Серии А Алекс Великих оценил первый месяц работы Андрея Шевченко на посту главного тренера «Дженоа»:

«Нынешняя ситуация в «Дженоа» складывалась не первый год. Из сезона в сезон команда боролась за прописку в Серии А, задача прежнего собственника была направлена на раскрутку и продажу игроков, в чем «Дженоа», безусловно, преуспел. Однако желание болельщиков более спокойно выступать в чемпионате, без страха вылета из элитного дивизиона и все-таки как-то побороться и за возможность попасть в еврокубки оставалось и нарастало. Поэтому смена собственников клуба как раз и была встречена болельщиками с энтузиазмом, пусть и несколько удивленным из-за внезапности данного события, фактически по ходу сезона и от не совсем четкого представления о конкретных владельцах компании 777.

Новые собственники начали с изменений в маркетинговом и экономическом блоке клуба, и лишь позже взглянули на блок спортивный в лице президента, спортивного директора и главного тренера. Так осуществился приход Шевченко в уже сформированную команду, которая имела огромные игровые проблемы под руководством прежнего тренера, которые должен был решить новый наставник.

Большинство болельщиков приняли приход Шевченко в «Дженоа» как нечто необычное, но значимое событие для клуба. Магия имени и показатель статусности назначения как отражение высоких ожиданий от новых владельцев. Несомненно, календарь матчей для нового тренера оказался хуже не придумаешь, однако надежда, что встряска для коллектива может помочь, была. Но Шевченко встретился не просто с проблемой слабости состава, неравномерности селекции, где есть игроки очень возрастные и очень молодые, но нет той середины, тех рабочих лошадок, на которых держится клуб середняк, а с проблемой просто кадров – травмы выкосили состав.

Шевченко шел в «Дженоа» как спаситель, таким его видели болельщики, пресса. И после первых игр, без яркого атакующего, но прагматичного, направленного на попытку добывать очки футбола он не получал критических замечаний. Но дерби с такой же проблемной «Сампдорией», у которой практически в день матча арестовали президента клуба, а тренер, если бы проиграл, то был бы уволен – вот этот матч и его ход стали ключевой точкой отсчета, который зафиксировал окончание «медового месяца» между Шевой и болельщиками, и положил начало тяжелых трудовых будней в ожидании открытия трансферного окна.

Примечательно, что выбор нового генерального директора, Йоханнеса Спорса, также вызывает удивление – немецкий специалист, работавший в Нидерландах, должен будет помогать тренеру комплектовать команду для борьбы за сохранение прописки в Серии А, знание рынка которой крайне важно, а в той ситуации, в которую попал «Дженоа» – чрезвычайно важно. Остается надеяться на агентскую группу, близкую к клубу, которая может помочь с игроками для Шевченко». 

«Грифоны» при украинском специалисте пока не добыли ни одной победы, набрав лишь одно очко в пяти матчах.

Напомним, в Италии считают, что в следующем матче Шевченко прибегнет к экспериментам.

Источник: FootBoom Павел Харченко
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