Скаут Серии А: «Ярмоленко нужен для усиления атаки «Дженоа»

Для украинца это также хороший шанс перезапустить карьеру

Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко / фото - УАФ

Скаут Серии А Алекс Великих прокомментировал слухи о возможном переходе хавбека «Вест Хэма» и сборной Украины Андрея Ярмоленко в «Дженоа» к Андрею Шевченко:

«Считаю, что переход Ярмоленко вполне реален в плане как ценовой составляющей, так и в игровом моменте. Данный футболист нужен сейчас для усиления атаки «Дженоа», его международный опыт и знание тренера, с которым он говорит на одном языке, поможет не только на поле, но и в раздевалке. А то, что Ярмоленко придет из более сильного чемпионата, думаю, ему поможет как минимум на первых порах и без раскачки стать готовым оружием для «Дженоа». Безусловно, клубу необходимо будет сделать для этого трансфера две вещи: первое – освободить место для игрока из не ЕС страны (фактически продав одного из своих игроков без паспорта ЕС) и второе – дать зарплату высокого уровня для стандартов, существующих на данный момент в клубе. Логика этого трансфера есть, и думаю, он бы был выгоден всем сторонам».

Контракт капитана украинской сборной с «молотобойцами» истекает летом 2022-го года, так что договориться о трансфере игрока не должно быть большой проблемой.

Ранее Шевченко заявлял, что в команде нет места для украинцев, так как все слоты для игроков без паспорта ЕС уже заняты. Но продажа одного из них сможет освободить место для Ярмоленко.

Хавбек провел в текущем сезоне 15 матчей, в которых забил один гол и оформил три ассиста. В последнем матче Андрей принес своей команде победу, забив один мяч и заработав пенальти, но лондонская пресса все равно разгромила его за эту игру.