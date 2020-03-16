Скауты турецкого гранда будут следить за форвардом «Днепра-1»

Довбык заинтересовал именитый клуб

Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

К нападающему «Днепра-1» Артему Довбыку проявляет интерес «Бешикташ». Об этом сообщает «Великий футбол».

Так, скауты турецкого клуба в ближайшее время намерены прибыть в Украину. Они будут смотреть за действиями футболиста в матчах чемпионата страны.

В текущем сезоне Довбык провел за днепрян 20 матчей во всех турнирах. В них ему удалось отличиться 9 забитыми мячами и результативной передачей.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 400 тысяч евро. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что Довбык претендовал на звание лучшего футболиста 18-го тура украинской Премьер-лиги.