«Днепр-1» вдесятером победил «Ворсклу» на выезде
Скауты турецкого гранда будут следить за форвардом «Днепра-1»
Довбык заинтересовал именитый клуб
15 марта 12:33
Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1
К нападающему «Днепра-1» Артему Довбыку проявляет интерес «Бешикташ». Об этом сообщает «Великий футбол».
Так, скауты турецкого клуба в ближайшее время намерены прибыть в Украину. Они будут смотреть за действиями футболиста в матчах чемпионата страны.
В текущем сезоне Довбык провел за днепрян 20 матчей во всех турнирах. В них ему удалось отличиться 9 забитыми мячами и результативной передачей.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 400 тысяч евро. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до конца 2023 года.
Ранее сообщалось, что Довбык претендовал на звание лучшего футболиста 18-го тура украинской Премьер-лиги.