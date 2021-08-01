Официально. Зозуля перешел в очередной для себя испанский клуб
«Сказали, что раздевалка – как одна семья». Зозуля – о переходе в «Фуэнлабраду»
Украинский форвард снова будет играть в испанской Сегунде
09:45
Роман Зозуля / Фото - Twitter
Нападающий Роман Зозуля поделился с пресс-службой «Фуэнлабрады» эмоциями в связи с переходом в испанский клуб.
Мне весьма импонировал этот проект за те два года, что «Фуэнлабрада» выступает во втором дивизионе Испании. Поэтому я счастлив сюда перебраться.
Мне сказали, что раздевалка команды – словно семья, и мне это нравится. Я готов отдать всего себя на тренировках и в матчах, чтобы помочь коллективу и попытаться порадовать болельщиков.
Важно, чтобы все были вместе и старались выиграть каждую встречу, несмотря на то, насколько она будет непростой. Очень рад стать игроком «Фуэнлабрады».
Ранее испанский и португальский клубы отказались от подписания Зозули в связи с протестами фанатов.
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