«Сказали, что раздевалка – как одна семья». Зозуля – о переходе в «Фуэнлабраду»

Роман Зозуля / Фото - Twitter

Нападающий Роман Зозуля поделился с пресс-службой «Фуэнлабрады» эмоциями в связи с переходом в испанский клуб.

Мне сказали, что раздевалка команды – словно семья, и мне это нравится. Я готов отдать всего себя на тренировках и в матчах, чтобы помочь коллективу и попытаться порадовать болельщиков.

Важно, чтобы все были вместе и старались выиграть каждую встречу, несмотря на то, насколько она будет непростой. Очень рад стать игроком «Фуэнлабрады».