Скрипник: «5:1 с «Ингульцом» – хорошая таблетка после «Александрии»
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями после разгромной победы в матче второго тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца» (5:1).
Когда выигрываешь на выезде 1:5 – это приятно. Любая команда может играть. Мы с уважением отнеслись к «Ингульцу», разбирали соперника. Стараемся использовать высокий прессинг – он помог. Стараемся использовать молодежь. Она придает нам энергии. Хочется и дальше прогрессировать.
Следующая игра против «Динамо». Это совершенно другой калибр. Сейчас порадуемся победе, а сезон только начинается. Такая игра – хорошая таблетка после поражения.
Кочергин – командный игрок. Выстрелил... Два быстрых гола нас успокоили. Мы не бросили играть, прессинговали. Была реакция от «Ингульца». Чтобы снять напряжение сзади – нужно поднять давление впереди.
Выпустили молодых ребят – быстренькие, шустрые. Бежали, старались, а голы – подарок для них. Все зависит от них. Они были на сборах с нами и можно сказать, что это будущее нашей команды.
Ранее полузащитник луганчан Владислав Кочергин высказался по поводу своего хет-трика в данном поединке.
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