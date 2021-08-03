Скрипник: «5:1 с «Ингульцом» – хорошая таблетка после «Александрии»

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями после разгромной победы в матче второго тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца» (5:1).

Следующая игра против «Динамо». Это совершенно другой калибр. Сейчас порадуемся победе, а сезон только начинается. Такая игра – хорошая таблетка после поражения.

Кочергин – командный игрок. Выстрелил... Два быстрых гола нас успокоили. Мы не бросили играть, прессинговали. Была реакция от «Ингульца». Чтобы снять напряжение сзади – нужно поднять давление впереди.

Выпустили молодых ребят – быстренькие, шустрые. Бежали, старались, а голы – подарок для них. Все зависит от них. Они были на сборах с нами и можно сказать, что это будущее нашей команды.