Скрипник: «Для положительного результата с «Ромой» нужно прыгнуть выше головы»

У луганчан еще есть шансы на евровесну

Виктор Скрипник / фото - FootBoom

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча группового этапа ЛК против «Ромы»:

«Силу «Ромы» мы почувствовали еще во время игры в Запорожье. Конечно, явный фаворит – это наш соперник, но если посмотреть на турнирную таблицу, то она нам придает смелости. Да было бы даже к себе не честно, если бы мы не рассчитывали на положительный результат. Но для этого нам надо прыгнуть выше головы. Мне кажется, что моей команде это по силам».

Максим Лунев остался в Запорожье. Что случилось после последней игры?

«Это все банальные вещи, особенно, если принимать во внимание наше расписание. Он травмировался. У нас только начала пополняться скамейка запасных, но Максим, который последний месяц хорошо себя показывал, подвернул ногу, поэтому эта травма и стала препятствием для путешествия в Рим, несколько недель из-за этого мы не увидим его на поле, к сожалению. Но если брать во внимание других игроков, то все у нас в обойме, один Никита Шевченко еще продолжает длительную реабилитацию. Мы хорошая команда, которая будет завтра показывать на поле свой уровень».

Параллельно с матчем «Заря» – «Рома» будет проходить игра «Буде-Глимт» – ЦСКА. Говорили ли вы ребятам смотреть на себя, а не принимать во внимание поединок соперников, хотя его результат очень важен для вас.

«Информация есть всегда, но если ты не делаешь максимум, который зависит от тебя, то нет смысла надеяться на кого-то еще. Надо делать свое дело, а потом смотреть в турнирную таблицу, что будем делать уже после завершения поединка. Это не последняя игра, у нас будет еще домашний поединок. Каждая команда, выходя на футбольное поле, стремится к победе, и мои ребята не исключение».

Планируется ли ротация игроков после матча со «Львовом»?

«Мы только вышли из паузы. У нас 2 недели были спокойные, без суеты. Будут играть сильнейшие, усталых, я уверен, нет. Есть ребята, которые чувствуют легкое недомогание, но когда видишь свою фамилию на табло и выходишь на футбольное поле, все «болячки» забываются. На прекрасном стадионе, с квалифицированной командой и адскими болельщиками играть в наслаждение, и это мечта каждого не только молодого, но и опытного игрока. Мы гордимся своим пребыванием здесь и с нетерпением ждем завтрашнего поединка. Будем стараться достойно представить и «Зарю» Луганск, и Украину».

Луганчане сыграют с «волками» уже завтра, 25-го ноября в 22:00.

Напомним, «Заря» уже огласила заявку на матч с «Ромой».