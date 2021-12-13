Скрипник: «Если бы перед матчем с «Динамо» сказали, что будет 1:1, согласился бы на такой результат»

Тренер «Зари» отметил, что доволен игрой своих подопечных

Виктор Скрипник / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от последнего матча сезона против «Динамо» (1:1). Также специалист подвел некоторые итоги первой части сезона.

Когда играешь в Киеве с «Динамо» с результатом 1:1, то как бы ты ни играл, это будет положительным результатом. Киев есть Киев. Обе команды участвовали в осенней части еврокубков, обе команды были уставшими. Но сегодня были и характер, и желание победить. Конечно, мы играем сейчас не так агрессивно, как того хотелось бы нашим болельщикам. Но мне показалось, что три дня назад у нас была агрессивная тактика против норвежского клуба. А сегодня мы играли вторым номером, отдавали инициативу, мячом владел в основном соперник. Но после того как мы пропустили гол в раздевалку, мы нашли в себе силы бежать вперед. И при счете 1:1 у нас были хорошие шансы. Но не надо гневить Бога - Киев тоже имел прекрасные возможности для взятия ворот. Мы довольны тем, что имеем. 1:1 - достойный результат.

С «Динамо» вам тяжело давались предыдущие матчи. В чем секрет сегодняшней успешной игры?

«Динамо» есть «Динамо». Если бы кто-то перед игрой мне сказал, что мы сегодня сыграем 1:1, я бы сразу согласился на такой результат. Те моменты, что были у нас, нереализованные нашим соперником моменты - это все часть футбола. Я доволен своей командой. Даже когда мы сравняли счёт, мы искали шансы впереди. Моменты были не очевидные, но можно было попытаться забить второй гол, выиграть матч. Нам не стыдно за эту игру.

Отсутствие Шахаба сегодня сильно ощущалось?

Шахаб – это фактурный нападающий таранного типа. Конечно, когда играешь с такими хорошими защитниками, как Забарный, Сирота, тот же Сидорчук, которые примерно такого же телосложения, хотелось бы рассчитывать на него. Но у тех, кто сегодня вышел на поле, есть свои сильные качества. У Громова это скорость, Гладкий знает, когда придержать мяч, как открыться. Аллахьяр со своей непредсказуемой техникой сам не понимает, что делает, но ему все удаётся. Незаменимых нет, то, что выпадают игроки - это часть футбола. Конечно, хочется всегда иметь полную обойму перед такой топовой игрой.

Кого вы считаете вашими основным соперником в борьбе за бронзу?

Такие игры против «Динамо» и «Шахтера» в закулисье мы называем матчами за бонусные очки. Нам нужно брать своё в матчах с «Днепром», «Ворсклой». Это лобовые матчи за еврокубковые места. А когда теряешь очки в матчах с командами, которые ведут борьбу за выживание, это не оправдывает твои ожидания. Теперь у нас четыре очка отставания от «Днепра». К вышеназванным командам я бы добавил «Александрию»- очень качественная команда, которая прибавила с новым тренером, старается играть в футбол. «Десну» также не нужно сбрасывать со счетов. И всегда есть команды, которые могут преподнести сюрпризы.

Какие у вашей команды планы на межсезонье?

Уже с завтрашнего дня у нас отпуск. Собираемся 10 января, в этот день у нас первая тренировка. Некоторые ребята разъезжаются уже сегодня вечером.

Какая из игр ваших подопечных в первой части чемпионата наиболее отвечает вашему видению футбола и вашим требованиям?

На вскидку сказать не могу. Есть важность игры, есть красота. По важности выделю игру с «Ворсклой». Также с «Днепром», где нужно было прочитать игру соперника и выполнить нашу установку. А есть игры, в которых играешь невыразительно, но выигрываешь 1:0 - и ты счастлив.

Ранее нападающий Аллахьяр Сайядманеш, вероятнее всего, проведший за «Зарю» последний матч, был признан лучшим игроком 18-го тура УПЛ.