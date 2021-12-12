Скрипник: «Где-то повезло с «Динамо», но поэтому «Зарю» называют «мужиками»
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился в эфире ПРОФУТБОЛ Digital впечатлениями от матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» (1:1).
Зачем бога гневить? Киевляне есть киевляне – у них были не то, что хорошие моменты, они почти в нашей штрафной играли. Три дня назад была ничья, она, можно сказать, обидная. А когда проигрываешь по ходу и играешь вничью с таким соперником, тогда больше позитива. Нам где-то повезло. Хотелось и второй забить, но имеем, что имеем.
Потому их и называют мужиками. Стараемся, хотим, не всегда радуем своих болельщиков, но характер у моих ребят есть. В Европе были провальные игры, да, но мы чуть другая команда с другими ресурсами в игровом плане. Мы танцуем от этого.
В принципе 2021 год удачный для нас – заняли третье место, сейчас находимся рядом. Борьба еще впереди, идем в отпуск с этим позитивным результатом.
Последняя ли игра Аллахьяра? Скорее всего, да. Заменить его? Посмотрим. Покажет только время, у нас есть игроки. Незаменимых нет. Насчет меня, у нас 10 января тренировка на базе, я объявил. У меня контракт до лета.
Ранее мнением по поводу игры поделился наставник «Динамо» Мирча Луческу.
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