Скрипник: «Интересно, как бы развивалась ситуация, если бы мы забили первыми «Динамо»

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился мыслями в связи с поражением его подопечных в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» (0:2). Слова специалиста передает пресс-служба луганчан.

Моя команда сделала все, что могла. Где-то чего-то не хватило, где-то действовали чересчур позитивно, думали, что вот-вот все наладим. Но и серия из семи побед у нас была впервые. Жизнь не обрывается с этой серией, мы хотим развиваться. Хочется почаще участвовать в таких баталиях. У нас впереди много матчей, на которые нужно так же настраиваться и стараться их выиграть.

В отношении самоотдачи к игрокам нет вопросов. Я даже сделал комплимент своей команде, тому, как она настроилась на встречу и провела ее. В футболе судьбу больших игр часто решают маленькие нюансики, что сегодня и случилось.

И все же «Динамо» есть «Динамо». Да, мы их обыгрывали, но и проигрывали им. Надеюсь, в нашей следующей встрече мы будем удачливее.