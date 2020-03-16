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Скрипник: «Интересно, как бы развивалась ситуация, если бы мы забили первыми «Динамо»

Тренер «Зари» объяснил, чего не хватило его подопечным в матче с киевлянами
Футбол Украинская Премьер-лига
15 марта 09:22
Скрипник: «Интересно, как бы развивалась ситуация, если бы мы забили первыми «Динамо»
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился мыслями в связи с поражением его подопечных в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» (0:2). Слова специалиста передает пресс-служба луганчан.

Прежде всего, поздравляю «Динамо» с победой. Очень хотелось при зрителях сыграть против лидера нашего чемпионата в такой футбол, в какой мы, собственно, и сыграли – атакующий. Но в таких играх все всегда решают нюансы, такие как прострел или стандартное положение. То есть мастерство. Обидно, что мы не забили первыми – интересно было бы посмотреть, как развивалась бы ситуация.

Моя команда сделала все, что могла. Где-то чего-то не хватило, где-то действовали чересчур позитивно, думали, что вот-вот все наладим. Но и серия из семи побед у нас была впервые. Жизнь не обрывается с этой серией, мы хотим развиваться. Хочется почаще участвовать в таких баталиях. У нас впереди много матчей, на которые нужно так же настраиваться и стараться их выиграть.

В отношении самоотдачи к игрокам нет вопросов. Я даже сделал комплимент своей команде, тому, как она настроилась на встречу и провела ее. В футболе судьбу больших игр часто решают маленькие нюансики, что сегодня и случилось.

И все же «Динамо» есть «Динамо». Да, мы их обыгрывали, но и проигрывали им. Надеюсь, в нашей следующей встрече мы будем удачливее.

Должно быть, подобной атмосферы на трибунах в Запорожье мы не видели на протяжении года. Как вам сегодня игралось при болельщиках?

Непривычно, но в то же время к хорошему привыкаешь быстро. Мы только рады болельщикам на трибунах. Разочаровал только результат. Но мы играли с сердцем.

Заметно, что команда играла с большой самоотдачей. Но нет ли у вас претензий к линии нападения вашей команды?

Можно вспомнить момент в первом тайме, когда мы выбежали в контратаку три в два, и Аллахъяр мог забивать. Как раз это то мастерство, тот нюанс, которого немного не хватило. Конечно, забить гол, реализовав первый же момент, было бы идеально. Всегда хочется лучшего. Можно похвалить защитников «Динамо». Молодые ребята сыграли на ноль против таких хороших нападающих.

Ранее прокомментировал победу своей команды наставник «Динамо» Мирча Луческу.

Сергей Стаднюк
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