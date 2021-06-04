«Александрия» выкупила искусственное поле для тренировок зимой
Скрипник хочет подписать в «Зарю» лидера «Александрии»
Также на него охотится «Днепр-1»
Кирилл Ковалец / Фото: Футбол 24
Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец интересен «Заре», сообщает «ТаТоТаке».
По информации источника, в трансфере 27-летнего хавбека заинтересован лично Виктор Скрипник – главный тренер луганчан.
Известно также, что взгляды на Ковальца имеет «Днепр-1». «Александрия» готова отпустить игрока не менее, чем за 800 тысяч евро.
Также известно, что Ковалец был интересен зарубежным клубам.
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