Скрипник хочет подписать в «Зарю» лидера «Александрии»

Также на него охотится «Днепр-1»

Кирилл Ковалец / Фото: Футбол 24

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец интересен «Заре», сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, в трансфере 27-летнего хавбека заинтересован лично Виктор Скрипник – главный тренер луганчан.

Известно также, что взгляды на Ковальца имеет «Днепр-1». «Александрия» готова отпустить игрока не менее, чем за 800 тысяч евро.

Также известно, что Ковалец был интересен зарубежным клубам.