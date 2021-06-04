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Скрипник хочет подписать в «Зарю» лидера «Александрии»

Также на него охотится «Днепр-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:44
Скрипник хочет подписать в «Зарю» лидера «Александрии»
Кирилл Ковалец / Фото: Футбол 24

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец интересен «Заре», сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, в трансфере 27-летнего хавбека заинтересован лично Виктор Скрипник – главный тренер луганчан.

Известно также, что взгляды на Ковальца имеет «Днепр-1». «Александрия» готова отпустить игрока не менее, чем за 800 тысяч евро.

Также известно, что Ковалец был интересен зарубежным клубам.

Петр Приходько
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Теги

Кирилл Ковалец Александрия Заря

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