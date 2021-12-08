Скрипник: «Хотим получить удовольствие от игры с «Буде-Глимтом»

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Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о своих ожиданиях от матча заключительного тура группового этапа Лиги конференций против «Буде-Глимта». Встреча состоится 9 декабря. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Будем играть с мотивированной командой, но в то время хотим получить удовольствие от игры – во время и по ее завершению. Мы концентрируемся, никто поблажек и подарков делать точно не будет. Готовимся к серьезной команде. Конечно, игра все расставит на места, но то, что мы выложимся на максимум – это 100%.

Состав? Посмотрим. У нас еще есть сегодня и завтра тренировки, потому что в такой период часто свой вклад вносят травмы, чего мы не хотим. Будем смотреть от этого фактора.

А так эти 2 игры, безусловно, для нас важны как для престижа, так и для турнирной таблицы. Мы готовимся и хотим сыграть поединка по полной.

К нам присоединился Дмитрий Хомченовский, вчера он тренировался со всеми, но будем за ним следить, как будет себя чувствовать. Максим Лунев еще восстанавливается. А так, кроме Никиты Шевченко, все в составе и боевой готовности. Лучшие будут играть.