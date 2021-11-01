«Заря» в большинстве разгромила «Металлист 1925», забив шесть мячей
Скрипник: «Кочергин играет в дубле. Кроме него, у нас много игроков, играющих первую скрипку в составе»
Тренер также оценил игру Гладкого
Фото: footballua.tv
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал пресс-службе клуба о ситуации с полузащитником Владиславом Кочергиным и о дубле Александра Гладкого.
Прокомментируйте ситуацию с Владиславом Кочергиным?
«Все очень просто – он играет в дубле. Кроме него, у нас много игроков, играющих первую скрипку в составе. Мы сейчас смотрим на нынешний состав игроков и от этого отталкиваемся.
Гладкий? Александр – ценный игрок в нашей команде, ведь молодежь многому у него учится. Он командный игрок, это очень радует. Несмотря на все его достижения и титулы, Александр всегда ответственно относится к нашему делу. Он мечтает забить хет-трик в своей карьере».
Александр поделился своей целью?
«Нет, он просто сказал, что никогда еще в Украине не забивал 3 гола».
Гладкий сделал 18-й дубль в УПЛ.