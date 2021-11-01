Скрипник: «Кочергин играет в дубле. Кроме него, у нас много игроков, играющих первую скрипку в составе»

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Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал пресс-службе клуба о ситуации с полузащитником Владиславом Кочергиным и о дубле Александра Гладкого.

Прокомментируйте ситуацию с Владиславом Кочергиным?

Гладкий? Александр – ценный игрок в нашей команде, ведь молодежь многому у него учится. Он командный игрок, это очень радует. Несмотря на все его достижения и титулы, Александр всегда ответственно относится к нашему делу. Он мечтает забить хет-трик в своей карьере».