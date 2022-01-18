Скрипник летом уйдет из «Зари» и вновь попробует себя в Европе

У специалиста есть предложения из-за границы

Виктор Скрипник / фото - ФК Заря

Контракт Виктора Скрипника с луганской «Зарей» истекает летом 2022-го года.

По информации источника, с большой долей вероятности специалист покинет команды по истечению соглашения. Луганчане уже дважды отправляли ему предложение пролонгации контракта, но коуч так на них и не ответил.

Сообщается, что у украинца есть варианты за границей – несколько европейских клубов предложили ему работу.

Скрипник уже работал за пределами Украины: в период с 2014-го по 2016-й возглавлял немецкий «Вердер», а в 2018-м возглавлял «Ригу», с которой выиграл чемпионат Латвии.

Ранее в «Заре» отреагировали на слухи о возможному уходе Скрипника.