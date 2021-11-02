«Заря» в большинстве разгромила «Металлист 1925», забив шесть мячей
Скрипник – лучший тренер по итогам 13 тура УПЛ
Он получил оценку 4,8 от экспертов
2 ноября 14:19
Фото: footballua.tv
УПЛ определила лучшего тренера по итогам 13 тура.
Им стал наставник «Зари» Виктор Скрипник. Его команда разнесла «Металлист-1925» (6:1).
От экспертного совета он получил оценку 4,8 балла. Хотя, большую часть второго тайма харьковчане играли в меньшинстве.
Более того, в таблице «Заря» поднялась уже на третье место, опередив «Ворсклу».
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