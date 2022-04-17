Скрипник может возглавить польский клуб

Летом контракт тренера с «Зарей» заканчивается

Виктор Скрипник / Фото: ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник может получить работу в Польше, сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, польская «Погонь» хотела бы пригласить украинского специалиста. Нынешний главный тренер «Погони» Коста Руньяич летом будет тренировать «Легию», поэтому клуб нуждается в замене и рассматривает на это место Скрипника.

Отметим также, что контракт Скрипника с «Зарей» заканчивается летом 2022-го года, поэтому он уже может начать искать себе новую команду.

Ранее сообщалось, что признания UEFA УПЛ надо набрать хотя бы 8 клубов на следующий сезон.