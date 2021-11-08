Шахаб: «Это не первый мой хет-трик, но я счастлив помочь команде»
Скрипник: «Надеюсь, у Шахаба не последний хет-трик в «Заре»
Иранец помог луганчанам разгромить «Верес»
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился мыслями после разгромной победы в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги против «Вереса» (3:0). Слова специалиста передает пресс-служба ровенцев.
У нас было определенное волнение за результат этого матча, учитывая наш напряженный график. Но мы в таком ритме уже давно. Привыкли.
Сегодня у нас снова была вынужденная ротация. Снурницын с температурой, Громов никак не восстановится. Но у нас есть другие люди. Выходящие доказывают, что не зря в команде.
Незасчитанный гол «Вереса»? У нас столько подобных матчей было в этом сезоне и столько подобных эпизодов! Да, возможно, VAR нужен на всех матчах. Но есть, что есть.
Для Шахаба это первый хет-трик в «Заре». Надеюсь, не последний. Он раззабивался. Я очень доволен его действиями.
Ранее нападающий «Зари» Шахаб Захеди прокомментировал свой хет-трик в данном матче.
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