Скрипник: «Надеюсь, у Шахаба не последний хет-трик в «Заре»

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился мыслями после разгромной победы в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги против «Вереса» (3:0). Слова специалиста передает пресс-служба ровенцев.

Сегодня у нас снова была вынужденная ротация. Снурницын с температурой, Громов никак не восстановится. Но у нас есть другие люди. Выходящие доказывают, что не зря в команде.

Незасчитанный гол «Вереса»? У нас столько подобных матчей было в этом сезоне и столько подобных эпизодов! Да, возможно, VAR нужен на всех матчах. Но есть, что есть.

Для Шахаба это первый хет-трик в «Заре». Надеюсь, не последний. Он раззабивался. Я очень доволен его действиями.