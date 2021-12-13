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Скрипник: «Не хотелось, чтобы это был последний гол Аллахьяра за «Зарю»

Тренер надеется, что иранец останется в команде
Футбол Украинская Премьер-лига
10:16
Скрипник: «Не хотелось, чтобы это был последний гол Аллахьяра за «Зарю»
Фото: ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник надеется, что форвард Аллахьяр Сайядманеш останется в команде.

Аллахьяр покинет «Зарю»?

«Очень бы хотелось, чтобы это был его не последний гол за наш клуб, но по условиям контракта он должен вернуться в свой клуб. Что будет дальше – пока не знаю, будем ждать официальную информацию».

Аллахьяр забил «Динамо» и принес «Заре» ничью в матче.

Аренда иранца у «Фенербахче» завершается в конце года.

Источник: fcdynamo.com Андрей Усмонов
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Заря Аллахьяр Сайядманеш Виктор Скрипник

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