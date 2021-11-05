Скрипник: «Прошлая игра с ЦСКА показала, что не всегда фаворит выходит победителем»
Скрипник: «Не перестаю удивляться своим игрокам. Мы очень довольны результатом»
Наставник «Зари» – о победе над софийским ЦСКА в Лиге конференций
07:15
Виктор Скрипник / Фото - dynamo.kiev.uaГлавный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился эмоциями после домашней победы над ЦСКА (София) в матче 4-го тура группового раунда Лиги конференций (2:0).
«Не перестаю удивляться своим игрокам. В той ситуации, в которой мы оказались... Много заболевших, много травмированных, поэтому многие футболисты играют не на своих позициях. На первый план вышла борьба. Мы где-то осознанно отдали инициативу. Надо было терпеть, играть на ноль и искать свой шанс. Мы очень довольны результатом».
В другом матче квартета С «Рома» в домашних стенах сыграла вничью с «Буде-Глимтом» (2:2).
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