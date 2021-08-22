Скрипник – о матче с «Мариуполем»: «Любой пропущенный гол возвращает соперника в игру»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 17
Сейчас 5
Сегодня 20
Завтра 8
Футбол (17 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли 2:0 Окончен
17:00 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Монако - Ланс 0:2 Окончен
22:00 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд 2:1 Окончен
16:30 Герта - Вольфсбург 1:2 Окончен
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах 4:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Интер - Дженоа 4:0 Окончен
21:45 Эмполи - Лацио 1:3 Окончен
21:45 Торино - Аталанта 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия 1:1 Окончен
20:30 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Окончен
23:00 Атлетик - Барселона 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай 1:0 Окончен
19:30 СК Днепр-1 - Рух 2:0 Окончен
19:30 Черноморец - Шахтер 0:3 Окончен
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Ницца - Марсель 0:0 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Наполи - Венеция 0:0 1-й тайм
21:45 Рома - Фиорентина 1:0 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Атлетико - Эльче 1:0 2-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
21:30 Динамо - Десна 2:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
16:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Окончен
18:30 Арсенал - Челси 0:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Лион - Клермон 3:3 Окончен
21:45 Ницца - Марсель 0:0 1-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Бавария - Кельн 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Удинезе - Ювентус 2:2 Окончен
21:45 Наполи - Венеция 0:0 1-й тайм
21:45 Рома - Фиорентина 1:0 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Атлетико - Эльче 1:0 2-й тайм
23:00 Леванте - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Прикарпатье - Волынь 1:1 Окончен
15:30 Горняк-Спорт - Олимпик 0:2 Окончен
16:00 Николаев - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Агробизнес - Кривбасс 0:0 Окончен
17:30 Ужгород - ВПК-Агро 1:3 Окончен
18:45 Металлист - Оболонь 3:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Заря 3:4 Окончен
19:30 Колос - Александрия 0:1 Окончен
21:30 Динамо - Десна 2:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (8 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Кальяри - Специя -:- Запланирован
21:45 Сампдория - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Подолье - Полесье -:- Запланирован
17:30 Альянс - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец -:- Запланирован

Скрипник – о матче с «Мариуполем»: «Любой пропущенный гол возвращает соперника в игру»

Команды на двоих забили 7 раз
Футбол Украинская Премьер-лига
20:48
Скрипник – о матче с «Мариуполем»: «Любой пропущенный гол возвращает соперника в игру»
Виктор Скрипник / Фото: zarya-lugansk.com/

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал пресс-службе клуба результат матча 5-го тура с «Мариуполем» (4:3):

С «Рапидом» мы сыграли в четверг. Прилетели в пятницу утром. Вчера приехали в Мариуполь, сегодня сыграли. Играли при усталости. Большой комплимент моим ребятам за первый тайм. Очень бы хотелось спокойно доиграть этот матч. Но любой гол, который ты пропускаешь, возвращает команду соперника в игру, что случилось и у нас. Но от этого и ценна победа.

А индивидуальные ошибки происходят на фоне усталости. Это не новшество. Мы пропускаем из-за индивидуальных ошибок. Но победа есть победа. Сейчас ребят ожидает дорога домой, а завтра – подготовка к игре с «Рапидом».

Напомним, что у «Зари» травмировался основной голкипер накануне ответного матча Лиги Европы с «Рапидом».

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктор Скрипник Заря Мариуполь

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Остап Маркевич: «Мариуполю» нужно усиления состава»
Остап Маркевич: «Мариуполю» нужно усиления состава»
Футбол
20:06
«Заря» нанесла «Мариуполю» четвертое подряд поражение в матче с 7 голами
«Заря» нанесла «Мариуполю» четвертое подряд поражение в матче с 7 голами
Футбол Украинская Премьер-лига
18:57
«Заря» перед матчем с «Рапидом» потеряля Никиту Шевченко
«Заря» перед матчем с «Рапидом» потеряля Никиту Шевченко
Футбол Украинская Премьер-лига
18:50
«Заря» показала третий комплект формы на сезон
«Заря» показала третий комплект формы на сезон
Футбол Украинская Премьер-лига
14:28
«Зарю» и «Рапид» рассудит арбитр, недавно обслуживавший матч «Шахтера»
«Зарю» и «Рапид» рассудит арбитр, недавно обслуживавший матч «Шахтера»
Футбол Лига Европы UEFA
21 августа 20:15
Хавбек «Зари» рассказал, что держит игроков в луганском клубе
Хавбек «Зари» рассказал, что держит игроков в луганском клубе
Футбол Украинская Премьер-лига
21 августа 19:50

Новости: Футбол

Чемпионат Украины. «Динамо» – «Десна». Цыганков забил с пенальти. Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Украины. «Динамо» – «Десна». Цыганков забил с пенальти. Онлайн трансляция
Украинская Премьер-лига
22:20
За неделю до матчей сборных Бущан получил повреждение
За неделю до матчей сборных Бущан получил повреждение
Сборная Украины
22:13
Лукаку: «Сегодня я выступил доминирующе»
Лукаку: «Сегодня я выступил доминирующе»
Премьер-Лига (Англия)
22:12
Зеленский присвоил Блохину звание «национальной легенды Украины»
Зеленский присвоил Блохину звание «национальной легенды Украины»
В Украине
22:10
«Александрия» благодаря голу Бабогло обыграла «Колос»
«Александрия» благодаря голу Бабогло обыграла «Колос»
Украинская Премьер-лига
21:49
Сульшер: «В моменте с голом «Саутгемптона» был фол»
Сульшер: «В моменте с голом «Саутгемптона» был фол»
Премьер-Лига (Англия)
21:41
Две результативные ошибки вратаря и микроскопический оффсайд Роналду не дали «Ювентусу» взять три очка
Две результативные ошибки вратаря и микроскопический оффсайд Роналду не дали «Ювентусу» взять три очка
21:30
Тухель: «Может ли быть старт лучше, чем у Лукаку?»
Тухель: «Может ли быть старт лучше, чем у Лукаку?»
Премьер-Лига (Англия)
21:17
«Бенфика» «сплавила» конкурента Яремчука в «Вольфсбург»
«Бенфика» «сплавила» конкурента Яремчука в «Вольфсбург»
Украинские легионеры
21:02
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
99
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
51
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости