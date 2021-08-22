«Заря» нанесла «Мариуполю» четвертое подряд поражение в матче с 7 голами
Скрипник – о матче с «Мариуполем»: «Любой пропущенный гол возвращает соперника в игру»
Команды на двоих забили 7 раз
Виктор Скрипник / Фото: zarya-lugansk.com/
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал пресс-службе клуба результат матча 5-го тура с «Мариуполем» (4:3):
С «Рапидом» мы сыграли в четверг. Прилетели в пятницу утром. Вчера приехали в Мариуполь, сегодня сыграли. Играли при усталости. Большой комплимент моим ребятам за первый тайм. Очень бы хотелось спокойно доиграть этот матч. Но любой гол, который ты пропускаешь, возвращает команду соперника в игру, что случилось и у нас. Но от этого и ценна победа.
А индивидуальные ошибки происходят на фоне усталости. Это не новшество. Мы пропускаем из-за индивидуальных ошибок. Но победа есть победа. Сейчас ребят ожидает дорога домой, а завтра – подготовка к игре с «Рапидом».
Напомним, что у «Зари» травмировался основной голкипер накануне ответного матча Лиги Европы с «Рапидом».
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