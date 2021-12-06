Скрипник – о переводе Кочергина в дубль «Зари»: «Мне обидно, что не могу использовать одного из лучших игроков»

Виктор Скрипник / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник в шоу «BurBuzz» высказался о переводе в дубль одного из лучших игроков команды – Владислава Кочергина.

– Вы можете начать разговор с Геллером языком ультиматума?

– Можно все, но я такой же человек, который на контракте работает в клубе. Я не боюсь, что меня выгонят после этого, но у меня есть ответственность не за одного игрока, а за двадцать пять, которые отдаются своему делу. Я профессиональный тренер и выполняю свою работу. Мое мнение спросили, и я ответил. Решение принимаю не я.

– Вам вообще нужен Кочергин в команде?

– Такой игрок нужен многим командам.

– Будет ли играть Кочергин до лета, если не подпишет контракт?

– Не знаю. Это решение президента.

– Возможна ли такая ситуация в Германии, чтобы на игрока давили подписать новый контракт?

– Там тоже есть эти подводные течения. Игрока тоже переубеждают в подобных ситуациях. Доходит до разрыва контракта. Я не сторонник таких методов, но «Заря» таким решением не открыла Америку. Везде есть подобная практика. Во главе угла всегда будет стоять клуб, а не персона.

– Есть версия, что Кочергин готов остаться в «Заре», если останетесь и вы.

– Я не уверен в этом. У всех своя жизнь и контракты. Я только рад, если мои футболисты продлевают контракты, и я знаю, что мы с ними продолжим работать.