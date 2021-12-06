Скрипник – о переводе Кочергина в дубль «Зари»: «Мне обидно, что не могу использовать одного из лучших игроков»
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник в шоу «BurBuzz» высказался о переводе в дубль одного из лучших игроков команды – Владислава Кочергина.
– Такая ситуация была ожидаемой. Мне, как тренеру, обидно, что один из лучших игроков моей команды не принимает участие в матчах. Президента тоже можно понять. Игрок тоже сейчас обзавелся семьей и хочет уехать в Европу. Для этого он не хочет оставаться в «Заре» на три года. Он хочет остаться на год или вообще уйти летом свободным агентом. Мы на этом не зацикливаемся. Команда продолжает играть и у нас была серия их шести побед кряду. Как бы это не звучало прозаично, но незаменимых нет.
– Вы можете начать разговор с Геллером языком ультиматума?
– Можно все, но я такой же человек, который на контракте работает в клубе. Я не боюсь, что меня выгонят после этого, но у меня есть ответственность не за одного игрока, а за двадцать пять, которые отдаются своему делу. Я профессиональный тренер и выполняю свою работу. Мое мнение спросили, и я ответил. Решение принимаю не я.
– Вам вообще нужен Кочергин в команде?
– Такой игрок нужен многим командам.
– Будет ли играть Кочергин до лета, если не подпишет контракт?
– Не знаю. Это решение президента.
– Возможна ли такая ситуация в Германии, чтобы на игрока давили подписать новый контракт?
– Там тоже есть эти подводные течения. Игрока тоже переубеждают в подобных ситуациях. Доходит до разрыва контракта. Я не сторонник таких методов, но «Заря» таким решением не открыла Америку. Везде есть подобная практика. Во главе угла всегда будет стоять клуб, а не персона.
– Есть версия, что Кочергин готов остаться в «Заре», если останетесь и вы.
– Я не уверен в этом. У всех своя жизнь и контракты. Я только рад, если мои футболисты продлевают контракты, и я знаю, что мы с ними продолжим работать.
Ранее Скрипник рассказал, почему он не возглавил сборную Украины.
Комментарии 0